Dilan Polat'ın eski hali Abartı lüks hayatıyla sürekli gündem olan fenomen Dilan Polat'ın estetiksiz halleri ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Son dönemin en çok konuşulan fenomen isimlerinden Dilan Polat, lüks yaşamıyla görenleri şaşırtmaya devam ediyor.

Dilan Polat hem ev hayatı hem de eşi Engin Polat ile olan videolarıyla gündemden düşmüyor.

Güzellik merkezleri bulunan fenomen ismin estetik yaptırmadan önceki hallerini ortaya çıktı. Polat'ın eski halini görenler gözlerine inanamadı.

2007'de evlendi

Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Dilan Polat, lise döneminde tanıştığı sevgilisi Engin Polat ile 2007 yılında dünya evine girdi. Dilan ve Engin Polat çiftinin Nilda ve Milan Efe isimli iki çocuğu bulunuyor.