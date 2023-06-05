Dilan Polat'ın kocası ve kardeşi olay oldu Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ve kocasının samimi dansları sosyal medyada gündem oldu.

ensonhaber.com

En ünlü sosyal medya fenomenlerinden Dilan Polat, Engin Polat'a büyük bir doğum günü kutlaması yaptı. Eşinin doğum gününü kutladığı fotoğraf sosyal medyayı yıktı.

Doğum günü partisinden paylaşımlar yapan Dilan Polat, yine gündem oldu. Kutlama sırasında kardeşi Sıla Doğu ve kocasının dansı ise sosyal medyanın diline düştü.

"Bir bana mı anormal geldi"

Bir takipçi "Dilan Polat’ın kocası ve kız kardeşine bakın bir bana mı anormal geldi bu" yazınca fenomen sinirlendi ve ağzını bozdu.

"Senin izlediğin dizilere s.kim"

Dilan Polat, bu yoruma "Senin izlediğin dizilere s.kim ben için s.miş seni ! İçi s..işen insan herkesi kendi gibi bilir sana sövmek bile gereksiz." diyerek dikkat çekti.