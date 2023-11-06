Dilan Polat’ın yardımcısı Şule, sessizliğini bozdu Dilan Polat'ın kara kutusu olarak nitelendirilen yardımcısı Şule, sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

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ensonhaber.com

Sosyal medyanın ünlü fenomenlerinden Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada, yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

12 kişi tutuklandı

Son olarak kara para aklama, vergi kaçırma, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ile Engin Polat ve beraberindeki kişiler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmişti.

Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu, Can Doğu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Son olarak Dilan Polat'ın kara kutusu olarak nitelendirilen yardımcısı Şule, sosyal medyada bir süredir merak ediliyordu.

"Altınlar verilirken buradaydım, şimdi de"

Dilan Polat'ın kara kutusu olarak nitelendirilen yardımcısı Şule, sessizliğini bozdu. Dilan Polat'ın giyinme odasından açıklama yapan Şule, "Bu altınlar, paralar verildiği zaman, mutlu huzurlu yaşadığımız zaman burdaysam, en zor ağır günde de buradayım. Kendimi çocukların yanına bıraktım." dedi. Şule, Dilan Polat'ın evinde çocuklara baktığını söyledi.