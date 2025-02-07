Haber Merkezi

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından 10 ay cezaevinde yatan ve geçtiğimiz yaz aylarında tahliye olan Dilan Polat, sosyal medya üzerinden aktif olmaya devam ediyor.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Polat, bazı şahısların güzellik merkezlerine gittiğini söyledi.

Müşterilerini almak istediklerini de söyleyen Polat, şöyle konuştu:

"ŞEYTANLIKLARINIZDAN HABERİM VAR"

Ben bugün çok hikaye atamadım. Çok keyfim yoktu. Yarın sabah hastane işleri var, oraya gideceğim.



Bu arada genel olarak şöyle bir şey de söylemek istiyorum arkadaşlar; benim şubelerime gidip yolladığınız fiyat tekliflerinden, içindeki dataları müşterilerle birlikte istediğinizden, sunduğunuz para tekliflerinden, tüm şeytanlıklarınızdan haberim var. Ama sizi görmemeye, duymamaya çalışıyorum. O kadar çok derdim var ki.

"TAHTIM SİZİN OLMAYACAK"