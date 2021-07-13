Dilan Telkök ile Berkay Hardal düğün yaptı

İki yıl önce nikah masasına oturan Dilan Telkök-Berkay Hardal çifti, hayalini kurdukları düğünü gerçekleştirdi.

'Meleklerin Aşkı' ve 'İstanbullu Gelin' adlı dizilerde rol alan oyuncu Berkay Hardal, meslektaşı Dilan Telkök ile 2019 yılında evlenmişti. Ünlü çifti, pandemi nedeniyle erteledikleri düğünlerini dün akşam gerçekleştirdi.

2 YIL SONRA DÜĞÜN

İkilinin düğünlerinden renkli fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Takipçileri çifte çok sayıda "Mutluluklar" mesajları yağdırdı.

Sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan çiftten Telkök'ün paylaşımına bir takipçisi, "Neden acele bir şekilde evlendin, hamile misin?" şeklinde yorum yapmıştı.

"İÇLER ACISI"

Kullanıcının o yorumuna kayıtsız kalmayan ünlü oyuncu ise konuyla ilgili sessizliğini bozmuştu. Dilan Telkök, "Hamile kalmadan evlenmeme durumuna o kadar aşinasınız ki, iki kişinin sadece birbirini sevip, evlenmesine anlam yükleyemiyorsunuz. Durumunuzun bu kadar içler acısı olabileceğini hiç düşünmemiştim." ifadelerini kullanmıştı.