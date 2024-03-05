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Dilan Telkök ile Berkay Hardal'dan bebek müjdesi geldi

Dilan Telkök ile Berkay Hardal'dan bebek müjdesi geldi Sosyal medya fenomenlerinden Dilan Telkök ile Berkay Hardal, ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.