Dilan Telkök ile Berkay Hardal'dan bebek müjdesi geldi

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"Meleklerin Aşkı" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle tanınan oyuncu Berkay Hardal, meslektaşı Dilan Telkök ile 2019 yılında evlenmişti.
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan çiftten müjdeli haber geldi.
"Minik sırrımız"
Bebek beklediklerini duyuran Hardal ile Telkök, birlikte verdikleri pozlara "Bir süredir sizinle paylaşmak istediğimiz minik sırrımız." notunu düştü.
Ünlü çifte tebrik yorumları yağarken; Dilan Telkök'ün büyüyen karnı dikkatlerden kaçmadı.
Öte yandan pandemi döneminde İstanbul'u terk eden çift, Muğla'ya taşındı.
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