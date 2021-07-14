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- Dilara Aksüyek: O sayfayı çoktan kapattım
Dilara Aksüyek: O sayfayı çoktan kapattım
9 yaş küçük sevgilisi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek'ten yeni açıklama geldi.
- Haber Merkezi
- 14.07.2021 - 09:56
- Güncelleme : 14.07.2021 - 10:34
Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen oyuncu Dilara Aksüyek, önceki akşam Cihangir'de köpeğini gezdirirken görüntülendi. Aksüyek, geçtiğimiz aylarda ayrıldığı dokuz yaş küçük sevgilisi Onur Bak hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
"KAPANDI O SAYFA"
Aksüyek, oyuncu Onur Bay’la ayrılmaları hakkındaki sorulara “Ben o sayfayı çoktan kapattım, siz hâlâ orada mısınız” cevabını verdi.
Oyuncu ayrıca, yeni projesi “Baş Belası”nın çekimlerinin iyi gittiğini söyledi.