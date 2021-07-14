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    Dilara Aksüyek: O sayfayı çoktan kapattım

    9 yaş küçük sevgilisi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek'ten yeni açıklama geldi.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2021 - 09:56
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 10:34
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    Dilara Aksüyek: O sayfayı çoktan kapattım

    Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen oyuncu Dilara Aksüyek, önceki akşam Cihangir'de köpeğini gezdirirken görüntülendi. Aksüyek, geçtiğimiz aylarda ayrıldığı dokuz yaş küçük sevgilisi Onur Bak hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

    "KAPANDI O SAYFA"

    Aksüyek, oyuncu Onur Bay’la ayrılmaları hakkındaki sorulara “Ben o sayfayı çoktan kapattım, siz hâlâ orada mısınız” cevabını verdi.

    Oyuncu ayrıca, yeni projesi “Baş Belası”nın çekimlerinin iyi gittiğini söyledi.

    Dilara Aksüyek: O sayfayı çoktan kapattım #1Dilara Aksüyek: O sayfayı çoktan kapattım #2

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