Dilara Aksüyek'in son pozlarına beğeni yağdı Türkiye'nin beğenilen dizi yüzlerinden Dilara Aksüyek, Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflarıyla dikkat çekti.

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İstanbullu Gelin dizisinde hayat verdiği İpek karakteriyle hafızalara kazınan Dilara Aksüyek, en son Yürek Çıkmazı’nda rol aldı.

Başrollerini İrem Helvacıoğlu, Alp Navruz, Ayça Bingöl ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı dizisinde rol alan Dilara Aksüyek'in sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Son pozları nefes kesti

Güzelliği ile büyüleyen Aksüyek son pozlarıyla nefes kesti. Dizisi final yapan 35 yaşındaki ünlü ismin paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Dilara Aksüyek’in pozlarını beğenenler arasında Oğuzhan Uğur, Aslı Enver ve Özge Yağız da yer aldı.