Dilara Aksüyek'in yeni aşkı

Dilara Aksüyek, kendisinden 9 yaş küçük Onur Bay’dan sürpriz bir şekilde ayrılmıştı.

İstanbullu Gelin dizisiyle hafızalara kazınan Dilara Aksüyek, Arka Sokaklar’dan geçtiğimiz sezon ayrılan genç oyuncu Onur Bay ile aşk yaşıyordu.

Başarılı oyuncu, kendisinden 9 yaş küçük Onur Bay’la sürpriz bir şekilde ayrıldıktan sonra işletme sahibi Erkan Şen ile yeni bir aşka yelken açtı.

"SEVGİ ÇOK DAHA MÜHİM"

İlişkileriyle ilgili konuşan Aksüyek, aşkla ilgili gelen bi soruya, "Aşk; gelip geçici bir his bence. Ben çocuksu biriyim, sanırım gerçekten de böyle kalacağım. Bu yüzden sadece aşkı değil, bütün duygularımı çok coşkulu yaşıyorum." cevabını verdi.

"MUTLU OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

"Aşk acısını saçma buluyorum." diyen ünlü oyuncu, "Dünyada bir sürü hastalık var, ölüm var, açlık var… Doğduğumuz andan itibaren, adaletli olmayan bir dünyada çok daha mühim sorunlarla boğuşarak hayatta kalmaya çalışıyoruz. Mutlu olmaya çalışıyoruz." dedi.