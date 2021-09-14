31 yaşına girecek olan tasarımcı Dilara Fındıkoğlu, artık müze olarak hizmet veren Karaköy’deki Zülfaris Sinagogu’nda erken doğum günü partisi düzenledi.

Rihanna, Lady Gaga gibi dünyaca ünlü yıldızları da giydiren tasarımcı Dilara Fındıkoğlu, 30’uncu yaşını dün akşam verdiği “kırmızı” temalı partiyle kutladı.

HERKES KIRMIZI

Müze olarak hizmet veren Galata’daki Zülfaris Sinagogu’nda yapılan eğlenceye katılanlar arasında Aleyna Tilki, Cemal Can Canseven ve Duygu Özaslan da vardı.

ŞARKI SÖYLEDİ

Davetlilerin kırmızı kıyafetlerle geldiği partinin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Yemekli organizasyonun sürprizi ise Dilara Fındıkoğlu’nun sahneye çıkıp şarkı söylemesiydi.

Yemekli organizasyonda masalarda un üzerinde deniz mahsulleri olması dikkat çekti.

Dilara Fındıkoğlu'nun kırmızı partisi ViDEO