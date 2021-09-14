Euro
9.9677
0.08%
Dolar
8.4338
0.09%
Altın
485.73
-0.04%
Borsa
1.438
0%
Bitcoin
381.234
0.23%
EXEN Coin
23.72
-4.66%
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Dilara Fındıkoğlu'nun kırmızı partisi

    31 yaşına girecek olan tasarımcı Dilara Fındıkoğlu, artık müze olarak hizmet veren Karaköy’deki Zülfaris Sinagogu’nda erken doğum günü partisi düzenledi.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2021 - 07:15
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 07:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dilara Fındıkoğlu'nun kırmızı partisi

    Rihanna, Lady Gaga gibi dünyaca ünlü yıldızları da giydiren tasarımcı Dilara Fındıkoğlu, 30’uncu yaşını dün akşam verdiği “kırmızı” temalı partiyle kutladı.

    HERKES KIRMIZI

    Müze olarak hizmet veren Galata’daki Zülfaris Sinagogu’nda yapılan eğlenceye katılanlar arasında Aleyna Tilki, Cemal Can Canseven ve Duygu Özaslan da vardı.

    ŞARKI SÖYLEDİ

    Davetlilerin kırmızı kıyafetlerle geldiği partinin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Yemekli organizasyonun sürprizi ise Dilara Fındıkoğlu’nun sahneye çıkıp şarkı söylemesiydi.

    Yemekli organizasyonda masalarda un üzerinde deniz mahsulleri olması dikkat çekti.

    Dilara Fındıkoğlu'nun kırmızı partisi ViDEO

    Dilara Fındıkoğlu nun kırmızı partisi #1

    Dilara Fındıkoğlu nun kırmızı partisi #2Dilara Fındıkoğlu nun kırmızı partisi #3Dilara Fındıkoğlu nun kırmızı partisi #4Dilara Fındıkoğlu nun kırmızı partisi #5Dilara Fındıkoğlu nun kırmızı partisi #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir