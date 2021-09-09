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    Dilay Korkmaz, kardeşi Dilara Korkmaz ile fotoğraf paylaştı

    Miss Turkey 2021 güzeli seçilen Dilara Korkmaz, 2010'da aynı yarışmada dereceye giren ablası Dilay Korkmaz'ın ardından evlerine ikinci kez Miss Turkey tacı getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2021 - 12:43
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 13:06
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    Dilay Korkmaz, kardeşi Dilara Korkmaz ile fotoğraf paylaştı

    Her yıl merakla beklenen Miss Turkey tacını bu sene Dilara Korkmaz taktı.

    ABLASI 4. OLDU

    Türkiye'nin en güzel kızı seçilen Dilara Korkmaz'ın ablası Dilay Korkmaz da daha önce yarışmada dereceye girmişti. 2010 yılında gerçeklenen yarışmada Dilay Korkmaz, dördüncü olmuştu.

    BİR EVDE İKİ GÜZEL

    Yarışma sonrasında Dilay Korkmaz, kardeşiyle paylaştığı bu fotoğrafa, "Arkadaşlar bir eve iki Miss Turkey tam oldu." notunu düştü.

    İss Turkey 2021 güzelinin, annesi ve ablasına olan benzerliği de gözlerden kaçmadı.

    Dilay Korkmaz, kardeşi Dilara Korkmaz ile fotoğraf paylaştı #1Dilay Korkmaz, kardeşi Dilara Korkmaz ile fotoğraf paylaştı #2Dilay Korkmaz, kardeşi Dilara Korkmaz ile fotoğraf paylaştı #3Dilay Korkmaz, kardeşi Dilara Korkmaz ile fotoğraf paylaştı #4

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