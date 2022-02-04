Dilberay ne zaman, kaç yaşında öldü? Gençliği ve çocukları...

Dilberay ne zaman, kaç yaşında öldü? Gençliği ve çocukları...

Vizyona gire "Dilberay" filminin ardından merhum sanatçının hayatı yeniden merak konusu oldu. Peki Dilberay kimdir, kaç yaşında ve ne zaman öldü? Dİlberay'ın çocuğu var mı? İşte ayrıntılar...

Arabesk müziğinin sevilen ismi Dilber Ay, 30 Nisan 2019 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.

Sanatçının hayatı ise beyazperdeye uyarlandı.

Büşra Pekin'in başrollerinde oynadığı "Dilberay" filmi, 4 Şubat Cuma günü vizyona girdi. Filmi izleyen seyirciler, merhum sanatçıya dair araştırmalarını sürdürüyor.

Filmde Ay’ın hayatı boyunca yaşadığı acılar, peşini bırakmayan talihsizlikler ve müziğiyle kariyerinde ilerleme savaşı verişi anlatılıyor.

"Tavukları Pişirmişem" şarkısıyla dillere dolanan sanatçı Dilberay'ın hayatı ve ölümü hakkındaki bilgiler araştırma konusu oldu.

Peki Dilberay kimdir, kaç yaşında, ne zaman öldü? Dilberay'ın çocukları var mı? İşte tüm merak edilenler...

DİLBERAY KİMDİR

Kureyşan aşiretine mensup olan Dilber Ay, 1 Ocak 1956'da Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde Yörük ve Kürt bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Kahramanmaraş ilinde ilkokul 3. sınıfa kadar okudu. Ailesi ile birlikte Kahramanmaraş'tan önce Ankara'ya, oradan da Bolu-Düzce taraflarına göç ederek yerleşti.

Düzce'de okula devam edemeyip 13 yaşında iken yaşlı bir adamla evlendirildi.

2 KIZI OLDU

"Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim" türküsünü söylediği ses yarışmasında birinci oldu. İki kız çocuk annesi olduktan bir müddet sonra evlendiği kişiden ayrıldı. Radyoda tanındıktan sonra 24 albümü oldu.

Almanya'da iki kere cezaevine girdi. Flash TV'nin Kadere Mahkûmlar adlı programın sunuculuğunu üstlendi.

İkinci evliliğini 1998 yılında kendisinden 15 yaş küçük İbrahim Karakaş ile yaptı.

DİLBERAY'IN ÖLÜMÜ

Yaşamını Düzce'de bulunan ikametinde geçiren sanatçı Dilber Ay geçirdiği kalp krizi sonucu 29 Nisan 2019 tarihinde Ankara'daki bir hastanede 63 yaşında hayata veda etti.

Dilber Ay’ın cenazesi 30 Nisan 2019'da Düzce'ye getirilerek şehir mezarlığında toprağa verildi.

EŞİ, GERÇEK ÖLÜM NEDENİNİ AÇIKLADI

Dilber Ay'ın ölüm nedeni olarak kalp krizi denildi. Ancak Ay'ın eşi İbrahim Karakaş, katıldığı canlı yayınla eşinin gerçek ölüm sebebini açıkladı.

Yaplan açıklamaların ve basında yer alan haberlerin aksine Dilber Ay'ın kalp krizinden değil ayak tırnağını keserken iltihap kaptığını ve ölüm sebebinin de bu olduğunu belirtti.