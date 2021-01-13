Diletta Leotta kimdir? Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

İtalya'nın en ünlü kadın spikerleri arasında yer alan Diletta Leotta, Can Yaman ile birlikte görüntülendi. Can Yaman ile aşk yaşadığı iddia edilen Diletta Leotta kimdir merak konusu oldu.

Oyuncu Can Yaman ve İtalya spiker Diletta Leotta'nın sarmaş dolaş görüntüleri magazin gündemine düştü.

İtalyan Chi dergisi Can Yaman ve ünlü spor spikeri Diletta Leotta Roma'daki otelde görüntüledi. Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklamı çekimi için İtalya'da bulunan Can Yaman'ın, Diletta Leotta ile aynı otelde kaldığı ifade edildi.

Yayınlanan haberde "Türk oyuncu Can Yaman ile Diletta Leotta Roma'nın merkezindeki büyük bir otelde beş gün geçirdiler" denildi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren İtalya spiker Diletta Leotta kimdir sorusu en çok arananlar arasına girdi. İşte Can Yaman'ın yeni sevgilisi olduğu konuşulan Diletta Leotta'nın hayatı..

DİLETTA LEOTTA KİMDİR?

Daha önce Milan’da forma giyen Zlatan İbrahimoviç ile aşk yaşadığı iddia edilen ünlü spiker Diletta Leotta aslında Türkiye'nin aşina olduğu bir isimdir.

Yaptıkları bir programın ardından yakınlaştığı iddia edilen ikilinin arasında bir aşk yaşanmaya başladığı ileri sürülmüştü fakat iki taraf da bu iddiaları yalanlamıştı. Zlatan ve Diletta bir restoran görüntülenmişti.

Güzel spiker Diletta, evi soyulduğunda 1 milyon liralık ziynet eşyasının çalınmasıyla da daha önce adını magazinde duyurmuştu.

Giulia Diletta Leotta 27 yaşında, 1.75 boyunda İtalyan televizyon sunucusudur. Leotta, 2018-2019 sezonundan bu yana DAZN için Serie A yayınlarını sunuyor. Daha önce, Sky Sport'ta Gianluca Di Marzio ve Luca Marchegiani ile Serie B oyunları sunmuştu.

Leotta , Roma'daki Luiss Üniversitesi'nde Hukuk okudu ve 2015'te mezun oldu.

Ünlü sunucunun instagram adresi Dilettaleotta Instagram fenomeni olan Diletta Leotta'nın 7.3 milyon takipçisi bulunuyor.