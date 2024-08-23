Diva Bülent Ersoy'dan dikkat çeken paylaşım! "Kazandığınızı yiyin" Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Bülent Ersoy, son yaptığı paylaşımla takipçilerini uyardı.

Haber Merkezi

Dünya Güzellerim programında yaşanan olayların ardından Bülent Ersoy, makyözü hakkında yaptığı açıklamayla gündem olmuştu. Bülent Ersoy, daha sonra da programdan ayrıldığını duyurmuştu.

"KAZANDIĞINIZI YİYİNİZ"

Bir süredir sessizliğini koruyan Diva ses verdi. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Ersoy, bu defa "Kazandığınızı yiyiniz." dedi.

"HAYAT BU"

Takipçilerini uyaran ve ölümü hatırlatan Diva, şunları yazdı: "Kazandığınızı yiyiniz. Bir gün öleceksin seni gömecekler. Birkaç gün övecekler, sonra malını bölüşecekler. Memnun olmayıp ana avrat sövecekler. Hayat budur işte."