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    Doğa Rutkay spor yaparken yaralandı

    Spor tutkunu ünlü oyuncu Doğa Rutkay'a nazar değdi.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2021 - 14:12
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 14:14
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    Doğa Rutkay spor yaparken yaralandı

    Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, tüm yazı eşi Kerimcan Kamal, 2018'de dünyaya gelen ikizleri Piraye ve Rutkay Kerim ile Çeşme'de geçirdi.

    KİLO VERDİ

    Haftanın dört günü ağırlık ve kondisyon çalışıp pilates yaparak, 69'dan 56 kiloya düştü.

    SPORU BIRAKMADI

    İstanbul'da da sporunu ihmal etmeyen oyuncuya nazar değdi. Geçtiğimiz gün koşarken sakatlandı. Doğa Rutkay, sağ baldırındaki kaslarda yırtılma nedeniyle fizik tedavi görecek.

    Rutkay, hastaneye gittiği anları da paylaşarak takipçilerine iyi dilekler için teşekkür etti. Doğa Rutkay kontrolden de paylaşımlar yaparak kanamalı yırtık yaşadığını ifade etti.

    Doğa Rutkay spor yaparken yaralandı #1

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