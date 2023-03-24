Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca aşk yaşıyor Merhum oyuncu Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızları Ayşe Kırca’nın Doğu Demirkol ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Haber Merkezi

En son kendisi gibi oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşayan Doğu Demirkol, yeni bir aşka yelken açtı.

Levent Kırca'nın kızına gönlünü kaptırdı

Komedyen Doğu Demirkol'un, Levent Kırca ile Oya Başar'ın oyuncu kızı Ayşe Kırca ile birlikte ileri sürüldü.

İkilinin aşkı sadece kahvaltı yapmak için gittikleri mekanda çekildikleri pozla ortaya çıktı.

Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşadıkları iddia edilen iki genç isim, fotoğrafı kendi hesaplarından paylaşmadı ancak verdikleri poz kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.