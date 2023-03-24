Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca aşk yaşıyor

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En son kendisi gibi oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşayan Doğu Demirkol, yeni bir aşka yelken açtı.
Levent Kırca'nın kızına gönlünü kaptırdı
Komedyen Doğu Demirkol'un, Levent Kırca ile Oya Başar'ın oyuncu kızı Ayşe Kırca ile birlikte ileri sürüldü.
İkilinin aşkı sadece kahvaltı yapmak için gittikleri mekanda çekildikleri pozla ortaya çıktı.
Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşadıkları iddia edilen iki genç isim, fotoğrafı kendi hesaplarından paylaşmadı ancak verdikleri poz kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.