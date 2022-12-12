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    Doğu Demirkol'un 1.400 TL'lik makarna macerası

    Doğu Demirkol, Mustafa Sandal'la yaşadığı 1.400 TL'lik makarna macerasını anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2022 - 11:43
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 12:17
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    Doğu Demirkol'un 1.400 TL'lik makarna macerası

    Mustafa Sandal, önceki akşam Doğu Demirkol’un programına konuk oldu. Demirkol, Mustafa Sandal ile en az 30 kere gittiği mekanda yaşadığı şoku anlattı.

    Her zaman Sandal'ın ödediği hesabı kendi ödeyince şok olan ünlü oyuncu, yaşadıklarını şöyle anlattı:

    "Aynı makarnayı yedim"

    “Mustafa Ağabey ile en az 30 kere gittiğimiz bir restoranda her seferinde bana ‘beyaz trüflü makarna’ ısmarlardı. 2 sene önceydi, bir kez kendim gittim aynı makarnayı yedim. 1.400 TL hesap geldi! 'Garson ağabey beni niye uyarmıyorsun?' dedim. Bu adama 30 tane ısmarlattım en az. Hakkını helal et."

    "Sizin rızkınızı yedim"

    Sandal’ın oğullarına seslenen komedyen, “Yaman, Yavuz, hakkınızı helal edin. Babanız sizin rızkınızı bana yedirdi.” sözleriyle güldürdü.

    Doğu Demirkol'un 1.400 TL'lik makarna macerası ViDEO

    Doğu Demirkol un 1.400 TL lik makarna macerası #1

    Doğu Demirkol un 1.400 TL lik makarna macerası #2


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