Doğukan Manço'dan Zeynep Bastık'a tepki

Kapadokya'da sahne alan Doğukan Manço, kendisinden önce çıkan ve finali 'Ben Adam Olmam', 'Sakin Ol' adlı şarkılarla yapan Zeynep Bastık'a tepki gösterdi. Manço, “Hiç mi saygın yok?” dedi.

Kapadokya'daki 3. Uluslararası Sıcak Hava Balon Festivali'nin ikinci gününün kapanışını DJ ve prodüktör Doğukan Manço yaptı.

Yaklaşık bir saat boyunca sahnede kalan Manço, kendisinden önce sahne alan Zeynep Bastık'ın finali, “Ben Adam Olmam” ve “Sakin Ol” adlı şarkılarıyla yapmasına kızdı.

“Tesadüf mü, yoksa sahneme hiç mi saygın yok?”

Twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Doğukan Manço, Bastık'a “Bugün peş peşe sahnemiz vardı. Ben senden önce sahne alsaydım, sana olan saygım gereği senin popüler olduğun şarkıları repertuvarıma koymazdım. Ama sen final şarkılarını peş peşe 'Ben Adam Olmam' ve 'Sakin Ol' olarak seçtin. Tesadüf mü, yoksa sahneme hiç mi saygın yok?" sözleriyle tepki gösterdi.

Zeynep Bastık’tan henüz cevap yok

Şarkıcı Zeynep Bastık, Doğukan Manço'nun paylaşımının ardından henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.