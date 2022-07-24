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    Doğukan Manço'dan Zeynep Bastık'a tepki

    Kapadokya'da sahne alan Doğukan Manço, kendisinden önce çıkan ve finali 'Ben Adam Olmam', 'Sakin Ol' adlı şarkılarla yapan Zeynep Bastık'a tepki gösterdi. Manço, “Hiç mi saygın yok?” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2022 - 15:44
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    Doğukan Manço'dan Zeynep Bastık'a tepki

    Kapadokya'daki 3. Uluslararası Sıcak Hava Balon Festivali'nin ikinci gününün kapanışını DJ ve prodüktör Doğukan Manço yaptı.

    Yaklaşık bir saat boyunca sahnede kalan Manço, kendisinden önce sahne alan Zeynep Bastık'ın finali, “Ben Adam Olmam” ve “Sakin Ol” adlı şarkılarıyla yapmasına kızdı.

    “Tesadüf mü, yoksa sahneme hiç mi saygın yok?”

    Twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Doğukan Manço, Bastık'a “Bugün peş peşe sahnemiz vardı. Ben senden önce sahne alsaydım, sana olan saygım gereği senin popüler olduğun şarkıları repertuvarıma koymazdım. Ama sen final şarkılarını peş peşe 'Ben Adam Olmam' ve 'Sakin Ol' olarak seçtin. Tesadüf mü, yoksa sahneme hiç mi saygın yok?" sözleriyle tepki gösterdi.

    Doğukan Manço dan Zeynep Bastık a tepki #1

    Zeynep Bastık’tan henüz cevap yok

    Şarkıcı Zeynep Bastık, Doğukan Manço'nun paylaşımının ardından henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

    Doğukan Manço dan Zeynep Bastık a tepki #2

    Doğukan Manço dan Zeynep Bastık a tepki #3

    Doğukan Manço dan Zeynep Bastık a tepki #4


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