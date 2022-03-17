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    Doğum için gün sayan Başak Dizer'in son hali

    Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, karnı bunundan bir fotoğraf daha paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 07:54
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 08:28
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    Doğum için gün sayan Başak Dizer'in son hali

    7 yıl önce ekranların yakışıklı oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ ile Paris'te nikah masasına oturan stilist Başak Dizer, bebeğini kucağına almak için günleri sayıyor.

    44 YAŞINDA ANNE OLACAK

    Sık sık Instagram hesabından fotoğraflar yayınlayan 44 yaşında hamile kalan Dizer, büyüyen karnıyla pozlar vererek takipçilerinin beğenisine sundu.

    Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

    Doğum için gün sayan Başak Dizer in son hali #1

    Doğum için gün sayan Başak Dizer in son hali #2


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