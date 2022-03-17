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- Doğum için gün sayan Başak Dizer'in son hali
Doğum için gün sayan Başak Dizer'in son hali
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, karnı bunundan bir fotoğraf daha paylaştı.
- Haber Merkezi
- 17.03.2022 - 07:54
- Güncelleme : 17.03.2022 - 08:28
7 yıl önce ekranların yakışıklı oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ ile Paris'te nikah masasına oturan stilist Başak Dizer, bebeğini kucağına almak için günleri sayıyor.
44 YAŞINDA ANNE OLACAK
Sık sık Instagram hesabından fotoğraflar yayınlayan 44 yaşında hamile kalan Dizer, büyüyen karnıyla pozlar vererek takipçilerinin beğenisine sundu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu.