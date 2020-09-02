Doğuş: Baba olmaktan vazgeçmiştim

İki çocuk babası olan ünlü şarkıcı Doğuş, çocuk için eşinin kendisini ikna ettiğini söyledi.

Doğuş, Azeri eşi Xosqedem Hidayetqizi ve çocuklarıyla Bebek Parkı’nda objektife takıldı.

Bu sene yaz tatili yapmadıklarını söyleyen şarkıcı, “Çocuklarla bol bol hava alıyoruz.” dedi.

"ÇOCUK İSTEMİYORDUM"

Evlendiği zaman çocuk fikrine sıcak bakmadığını itiraf eden Doğuş, “Baba olmayı eskiden çok istiyordum ama sonradan istememeye başladım çünkü bu dünyaya evlat getirmek zor bir işti. Ama aslan gibi bir eşim oldu ve o beni ikna etti.” diye konuştu.