Doğuş, çocuklarıyla tatilde

Doğuş, çocuklarını da alıp Bodrum tatiline çıktı.

Şarkıcı Doğuş, Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı‘nın Azerbeycan’da devam eden TV programı yüzünden çoculara tek başına yapıyor.

Oğulları Arin Aras ve Arda Aslan ile Güvercinlik’te ki bir otelde tatil yapan Doğuş, renkli görüntüler verdi.

ÇOCUKLARIYLA YÜZDÜ

Özel bir loca kiralayan ünlü şarkıcı, suda oynayan çocuklarıyla yakından ilgilenirken bir anda kendini denizde buldu.

Tişörtüyla denize girmek zorunda kalan Doğuş Arin ve Arda’yı yüzdürüp oyun oynattı.