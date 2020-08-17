Dolar
7.3882
0.4227%
Euro
8.766
0.5978%
Altın
1950.86
0.3229%
Borsa
1083.83
0%
G. Altın
463.336
0.7006%
Bitcoin
87288.65
0.3685%
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 23 C

    Doğuş, çocuklarıyla tatilde

    Doğuş, çocuklarını da alıp Bodrum tatiline çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2020 - 09:51
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Doğuş, çocuklarıyla tatilde

    Şarkıcı Doğuş, Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı‘nın Azerbeycan’da devam eden TV programı yüzünden çoculara tek başına yapıyor.

    Oğulları Arin Aras ve Arda Aslan ile Güvercinlik’te ki bir otelde tatil yapan Doğuş, renkli görüntüler verdi.

    ÇOCUKLARIYLA YÜZDÜ

    Özel bir loca kiralayan ünlü şarkıcı, suda oynayan çocuklarıyla yakından ilgilenirken bir anda kendini denizde buldu.

    Tişörtüyla denize girmek zorunda kalan Doğuş Arin ve Arda’yı yüzdürüp oyun oynattı.

    Doğuş, çocuklarıyla tatilde #1

    Görüş Bildir