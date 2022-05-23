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    Doğuş: Sokaktayken Tarkan'ın annesi beni evine aldı

    Ünlü şarkıcı Doğuş, sokaklarda yaşadığı döneme ait bir anısını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2022 - 12:04
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 12:21
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    Doğuş: Sokaktayken Tarkan'ın annesi beni evine aldı

    1997 yılında çıkardığı ilk albümüyle ünlenen Doğuş, bugün  Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'da programına konuk oldu.

    Aile içi sorunları nedeniyle evden kaçıp, çocuk yaşta sokaklarda yaşamak zorunda kaldığını daha önce verdiği birçok röportajında anlatan Doğuş, o günlerine ait başka bir anısını daha canlı yayında paylaştı.

    Tarkan'ın büyük hayranı olduğunu söyleyen Doğuş, ona hayranlığının annesi Neşe Tevetoğlu'ndan dolayı olduğunu söyledi.

    Sokakta yaşadığı günlerde Tarkan'ın annesinin kendisine yardım edip evine altığını söyleyen ünlü şarkıcı, şöyle kouştu:

    "10 gün Tarkan'larda kaldım"

    "Tarkan'ı severim ben çok severim. Tarkan'a olan sevgim annesinden Neşe Teyze'den. Ben sokaklarda kaldığım dönemlerde Neşe Teyze'nin evinde 10 gün kaldım. Orada yaşadım.

    "Gel bakayım oğlum sen"

    Bir şekilde bir yerde karşılaştık 'Gel bakayım oğlum sen' dedi. Allah bin kere razı olsun. Allah uzun ömürler versin. Ben yapılan iyiliği unutmam."

    Doğuş: Sokaktayken Tarkan ın annesi beni evine aldı #1

    Doğuş: Sokaktayken Tarkan ın annesi beni evine aldı #2



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