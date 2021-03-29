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    Doğuş'un saçları beyazladı

    Uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen Doğuş, sosyal medya hesabından paylaştığı karesi ile dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2021 - 15:01
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    Doğuş'un saçları beyazladı

    Bir döneme damgasını vuran Doğuş, 2014 yılında Azeri sunucu Xosqedem Hidayetqizi ile hayatını birleştirmiş, bu evliliğinden iki oğulları dünyaya gelmişti.

    YENİ HALİ ŞAŞIRTTI

    Arda ve Arın adlı oğullarıyla birlikte gözlerden uzakta mutlu bir yaşam süren Doğuş, sosyal medya hesabından bir fotoğraf karesine yer verdi.

    Fotoğrafında iki çocuğu ile birlikte poz veren ünlü şarkıcının değişimi görenleri şaşırttı. Beyazlaşmış saçları ve değişen yüzüyle eski halinden eser kalamayan Doğuş'un bu halleri sosyal medyada gündem oldu.

    Doğuş un saçları beyazladı #1

    Doğuş un saçları beyazladı #2

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