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Doğuş'un son hali gündem oldu
Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan Doğuş'un son hali, sosyal medyada olay oldu.
- Haber Merkezi
- 18.04.2022 - 08:32
- Güncelleme : 18.04.2022 - 09:31
2014 yılında Azeri sunucu Xosqedem Hidayetqizi ile evlenen şarkıcı Doğuş, uzun zaman sonra ekrana çıktı.
Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan Doğuş, son haliyle gündem oldu.
Sosyal medyada fotoğrafları paylaşılan Doğuş, reyting rekorları kıran Peaky Blinders dizisindeki Thomas Shelby karakterine benzetildi.
"Aynı İzzet"
Peaky Blinders'e benzetmeyen kullanıcılar, "Ne alaka, İzzet Yıldızhan'a ve Sedat Peker'e benzemiş." yorumunda bulundu.