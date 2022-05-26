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    Doktor sevgilisi Yağmur Ün'ü övdü

    Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün'ün evlilik hazırlığı yaptığı doktor sevgilisi sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2022 - 07:02
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 07:39
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    Doktor sevgilisi Yağmur Ün'ü övdü

    Alemin Kralı adlı dizide hayat verdiği Ahsen rolü ile tanınan Yağmur Ün, bir süredir beraber olduğu sevgilisi doktor Doğaç'tan evlilik teklifi almıştı.

    Yağmur Ün, bu teklife 'evet' dedi. Yağmur Ün ile hayatını birleştirme hazırlığında olan doktor Doğaç, sosyal medyadan kız arkadaşının pozunu paylaşıp ilginç şeyler yazdı.

    "Bana biraz fazla"

    Evlilik hazırlığında olan doktor Doğaç, kız arkadaşı Ün'ün pozunu paylaşıp, "Şu hanımefendiyle evlenmek üzere olmama hala inanamıyorum. Kendisinin bana biraz fazla olduğunu düşünenler var. Mesela kardeşim, annem, babam, ev arkadaşım, üroloğum, berberim ve Yağmur başta olmak üzere, okuduğum birkaç bilimsel makalede de buna dair haklı noktalar vardı ki anlayışla karşılıyorum." diye yazdı.

    Doktor sevgilisi Yağmur Ün ü övdü #1

    Doktor sevgilisi Yağmur Ün ü övdü #2

    Doktor sevgilisi Yağmur Ün ü övdü #3

     

    Doktor sevgilisi Yağmur Ün ü övdü #4

    Doktor sevgilisi Yağmur Ün ü övdü #5


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