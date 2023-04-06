Doktorlar'ın Ela'sı kural bozdu: Yasemin Özilhan reklam filmi için yıllar sonra ekranlara döndü Lüks yaşamı ve tarzı ile beğeni kazanan oyuncu Yasemin Özilhan, giyim markasının yüzü olarak televizyon reklam filminde oynadı.

ensonhaber.com

Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisiyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Hayat verdiği 'Ela' karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran Özilhan, şimdilerde genç kızların idolü olarak ün salıyor.

2011 yılında iş adamı İzzet Özilhan ile evlenen güzel oyuncu, Emine ve Ela isminde iki kız çocuğu dünyaya getirdi.

Lüks yaşamı gözler önünde

Yasemin Özilhan, evlendikten sonra ise setlerden çekildi.

Özellikle evlendikten sonra değişen tarzı ile dikkat çeken Yasemin Özilhan, sık sık tarzı ve şıklığı ile lüks yaşamını gözler önüne seriyor.

Marka yüzü oldu

Son olarak oyuncudan, ezber bozan bir hareket geldi.

Bir hazır giyim markası için setlere yeniden dönen Özilhan, ilkbahar-yaz 2023 koleksiyonunun marka yüzü olarak televizyon reklam filminde oynadı.

Takipçilerini heyecanlandıran reklamın ardından, birçok sosyal medya kullanıcıları "Dizilere dön" şeklinde yorumda bulundu.