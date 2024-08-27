Haber Merkezi
Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan ve ailesine tüm vaktini ayıran iki kız annesi Yasemin Özilhan, yıllar içindeki değişimi ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.
Son olarak Bodrum yorumuyla dillere düşen Özilhan, “Biz Bodrum’a tatile gittiğimizde evden dışarı pek çıkmadığımız için fiyatlarla ilgili bilgim yok.” demiş bu açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu.
MEYVELİ MASA
Özilhan şimdi de lüks teknesindeki tatilden karelerini paylaştı. Özilhan'ın ikram masası herkesi şaşırttı. Zayıflığı ve fit hali ile dikkat çeken Yasemin Özilhan, sadece meyvelerden oluşan bir masa kurdu.
Şeftali, nektari, kayısı, kiraz ve ananaslarla dolu masa sosyal medyada gündem oldu.
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