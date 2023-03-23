Doktorlar'ın Suat'ı oyuncu Bekir Aksoy'a eski eşi sert çıktı

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Bir dönemin popüler dizilerinden Doktorlar'da Suat karakteri ile hafızalarımıza kazınan Bekir Aksoy, son olarak Fox Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'da izleyicisinin karşısına çıktı.

Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Aksoy, bugün sosyal medya paylaşımıyla olay oldu.

Bekir Aksoy’un Derya Çavuşoğlu’yla evliliğinden dünyaya gelen oğlu Emir, bugün 9 yaşına bastı.

Aksoy, oğluyla eski fotoğraflarını yayınladı ve altına şu sözleri not düştü:

''Emir’im iyi ki doğdun canım oğlum… Duygularımız, ruhlarımız, gölgelerimiz birbirine karışmış ve sen nerede olursan ol, hangi zaman diliminde, hangi anda, hangi duyguda, inan ben de her an o anların içindeyim. Seni çok seviyorum ilk göz ağrım''