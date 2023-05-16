Dolph Lundgren: Doktorlar 3 yıl ömür biçti Dünyaca ünlü oyuncu Dolph Lundgren , sekiz yıl önce kendisine konulan kanser teşhisi ve tedavisi hakkında konuştu.

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'Rocky IV' filminde 'Sovyet boksör Ivan Drago'yu canlandıran, yine Sylvester Stallone'un başrolde olduğu 'Cehennem Melekleri' serisinde 'Gunner' karakterine hayat veren İsveçli profesyonel uzak doğu dövüş sanatları sporcusu, yapımcı, yönetmen ve aktör Dolph Lundgren, 'In Depth With Graham Bensinger' adlı TV programına konuk oldu. 65 yaşındaki dünyaca ünlü aktör, doktorların 2015 yılında böbreğinde bir tümör bulmasından bu yana sessizce kanserle mücadele ettiğini açıkladı.

65 yaşındaki ünlü oyuncu, doktorların 2015'te böbreğinde tümör bulduğunu belirtti. O zamandan beri sessizce kanserle savaştığını ifade eden Dolph Lundgren, 2020'de reflü olduğunu sandığını ancak gerçekteyse tümörünün yayıldığını öğrendiğini aktardı.

"Doktor beni aradı"

Vücuduna yayılan kanserli hücrelerin ameliyatla alındığını dile getiren oyuncu, "Yöneteceğim ve başrolünde oynayacağım bir film vardı. Alabama'da çekimlere hazırlanırken doktor beni aradı ve karaciğerimde bir tümör daha bulduklarını söyledi. Ben de 'Oh, tamam' dedim. O anda bunun ciddi bir şey olduğunu anlamaya başladım." şeklinde konuştu.

Nişanlısı o günleri anlattı

Lundgren, doktorun kendisine tümörün ameliyat edilemeyecek kadar büyüdüğünü söylediğini de ekledi. Bu, Lundgren'in nişanlısı Emma Krokdal'ın söylediğine göre; korkunç yan etkileri olan farklı bir tedavi anlamına geliyordu. Krokdal, "Ağzı, elleri, ayakları ağrıyordu ve sıcak, soğuk ya da baharatlı hiçbir şey yiyemiyordu. Yemek yemekte zorlanıyordu ve çok kilo verdi." dedi.

"Harika bir yaşamım oldu"

Lundgren, doktorunun kendisine biraz ara vermesini ve ailesiyle daha fazla zaman geçirmesini söylediğini anlattı. Dolph Lundgren, "Ben de ona 'Sence ne kadar ömrüm kaldı?' diye sordum. 'Sanırım iki ya da üç yıl' dedi ama sesinden muhtemelen daha az kaldığını düşündüğü anlaşılıyordu. Hayatınıza bakıp 'Harika bir yaşamım oldu' diyorsunuz. Zaten bir ömüre beş ömür sığdırdım. Yani acı çekiyor değildim. Sadece bilirsiniz; çocuklarım, nişanlım ve çevrenizdeki insanlar için üzülmek gibiydi." ifadelerini kullandı.

"Her günün değerini biliyorsunuz"

Lundgren, başka bir onkologdan daha fikir almaya karar verdiğini ve Dr. Alexandra Drakaki'den ikinci bir görüş aldığını anlattı. Drakaki, kanseri ilaçla tedavi edilebilir hale getiren bir mutasyon buldu ve bu da tümörlerin yüzde 90 oranında küçülmesine yardımcı oldu.

Artık hayata farklı baktığını söyleyen Lundgren, nasıl hissettiğini anlatırken duygulandı. Oyuncu, sözlerini, "Her günün değerini biliyorsunuz." diyerek noktaladı.