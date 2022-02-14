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    Dolunay Soysert: Babam yüzünden oyuncu oldum

    Ünlü oyuncu Dolunay Soysert, oyuncu olmaya nasıl karar verdiğini anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2022 - 09:13
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 09:33
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    Dolunay Soysert: Babam yüzünden oyuncu oldum

    Dolunay Soysert, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Soysert, oyunculuk yolculuğuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    "BABAM BAŞKA BÖLÜM OKUMAMI İSTİYORDU"

    Babasıyla inatlaştığı için oyuncu olduğunu anlatan Soysert, “Babamın çocukları için hayal ettiği meslekler vardı. Sınav öncesi kendi eliyle yazdı tercihleri. Arkeolojiyi kazandım ama aklımda konservatuvar vardı. Babam tiyatroya direnmeseydi, oyuncu olamazdım.” dedi.

    "İKİ DİPLOMA KOYDUM"

    Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin sınavını kazanarak, orada da eğitim aldığını söyleyen oyuncu, “Babam, ‘O arkeoloji diploması buraya gelecek’ dediği için inat ettim önüne iki diploma koydum.” diye konuştu. Sahnede olmayı çok sevdiğini söyleyen Soysert, “Sahnede kendime güvenirim, bana özgürlük veriyor.” dedi.

    Dolunay Soysert: Babam yüzünden oyuncu oldum #1


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