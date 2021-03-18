Drake, Kim Kardashian'ın peşinde

Rapçi Drake'in; Kanye West ile boşanma arifesinde olan Kim Kardashian'a karşı romantik duygular beslediği iddia edildi.

Kanye West ile evliliğinin bitmesiyle gündeme gelen Kim Kardashian ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Rapçi Drake'in Kardashian'dan hoşlandığı öne sürüldü.

MESAJLAR YOLLUYOR

İddiaya göre, Kim Kardashian ile Kanye West'in boşanacağı kesinleştikten sonra Drake, hiç vakit kaybetmedi.

34 yaşındaki rapçi, şu sıralar Kim Kardashian ile yakınlaşmak için fırsat kolluyor. Hatta ona sürekli olarak mesajlar gönderiyor.