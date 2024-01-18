Dua Lipa eski aşkını çabuk unuttu! Yeni aşkıyla dudak dudağa yakalandı

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27 yaşındaki Dua Lipa ve 41 yaşındaki yeni sevgilisi Romain Gavras, geçtiğimiz mayıs ayınca 76'ncı Cannes Film Festivali'ne birlikte katılmışlardı.
Yaş farkı yüzünden sık sık gündeme gelen aşıklar ayrıldı.
Ynisi Callum Turner
Dua Lipa hızlıca yeni bir aşka yelken açtı. Arnavut asıllı Lipa, İngiliz oyuncu Callum Turner ile aşk yaşadığını geçtiğimiz haftalarda doğrulamıştı.
Balkonda öpüştülr
Çift balkonda öpüşmeleri sırasında basına yakalandı. Görüntülenmekten rahatsız olmayan şarkıcı, adeta sevgilisiyle aşk pozları verdi.
Dua Lipa kısa süre önce de sevgilisinin rol aldığı Masters Of The Air'in galasında boy göstermişti. İkilinin birlikte olduğuna dair iddialar o süreçte alevlenmişti.
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