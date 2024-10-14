Dua Lipa'nın Hello Kitty tarzı! Sütyen detayına yorum yağdı

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29 yaşındaki ünlü şarkıcı Dua Lipa, yine kendisinden konuşturmayı başardı.

Bri davete katılan Lipa, beyaz elbisesiyle boy gösterdi. Lipa'nın tarzından ilginç bir Hello Kitty sarı sütyeni göze çarptı.

HELLO KİTTY ELBİSE

Görünümünü diz üstü siyah deri botlarla tamamlayan Dua yine adından söz ettirdi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın fit görüntüsünün sırrı da çok merak ediliyor.

BU VÜCUT KOLAY OLMUYOR

Her zama kusursuz vücuduyla kendisine hayran bırakan Lipa, yüksek yoğunluklu egzersizler yapmasıyla formunu koruyor. Yürüyüşler, yoga, pilates ve boks gibi birçok egzersizi bir araya getirerek çalışıyor.

"YÜRÜYÜŞ İYİ GELİYOR"

Dua Lipa, karın kaslarına sahip olmak için yoğun günlerde dahi yüksek enerjili ve hızlı egzersizler yapıyor. Vakti kısıtlı olduğu zamanlarda, günün başlangıcında 15 dakikalık HIIT antrenmanı yapmayı tercih ediyor. Verdiği bir röportajda bu antrenmanı güne başlamadan önce yapmayı sevdiğini anlatıyor.Dua Lipa'nın en keyif aldığı egzersizlerden biri ise zihni temizlemesine yardımcı olanlar. Berraklığa ihtiyacı olduğu zamanlarda yoğun sporlar yapmak yerine yürüyüşe çıkmayı sevdiğini belirtiyor.

Ünlü şarkıcı, "Boş zamanlarımda boks yapmayı seviyorum. Bunu fitness için yapmayı seviyorum ve sadece zihnimi temizlemek için yapmayı seviyorum. Gerçekten keyif alıyorum" diye konuştu.