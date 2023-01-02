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    Dua Lipa'nın yılbaşı elbisesi

    Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, yeni yıl için fazla iddialı bir elbise seçti.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 11:43
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 11:53
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    Dua Lipa'nın yılbaşı elbisesi

    Şarkıcı Dua Lipa, yeni yılı arkadaşlarıyla evinde karşıladı. Yılbaşına özel hazırlanan Lipa, bir dizi iddialı pozunu da sosyal medyada paylaştı.

    Beyaz tangasını da gösterdi

    Servetini geçtiğimiz yıllarda ikiye katlayan Lipa, iddialı bir elbise tercih etti. Kalça, bacak dekoltesi gibi ezberleri bozan Dua Lipa, resmen popo dekoltesi verdi.

    Elbisenin içine beyaz tanga giyen Lipa, açık kalçasını göstererek pozlar verdi.

    Dua Lipa nın yılbaşı elbisesi #1

    Dua Lipa nın yılbaşı elbisesi #2

    Dua Lipa nın yılbaşı elbisesi #3

    Dua Lipa nın yılbaşı elbisesi #4


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