Dua Lipa'ya bikinisi küçük geldi

Dua Lipa, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraflarla şaşkınlık yarattı.

Müzik dünyasının önce çıkan isimlerinden biri olan Dua Lipa, Instagram hesabından paylaştığı yeni fotoğraflarıyla gündeme damga vurdu.

Ailesi ve sevgilisi Anwar Hadid ile beraber Arnavutluk'ta tatil yaptıktan sonra rotayı Ibiza’ya çeviren Dua Lipa, havuz başı keyfinden çektiği kareleri Instagram hesabından paylaştı.

TIĞ İŞİ BİKİNİ

25 yaşındaki sanatçı, tığ işi bikinisiyle havuz başında farklı farklı pozlar verdi. Genç şarkıcının minik bikinisi görenleri bir hayli şaşırttı.

BEĞENİ YAĞDI

Dünyaca ünlü isimler Dua Lipa’nın bu tercihini çok beğenirken, şarkıcının takipçileri fotoğraflara çok kısa sürede dört milyondan fazla beğeni yağdırdı.