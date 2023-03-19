Dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Michele Morrone, depremzede çocuklarla bir araya geldi Başarılı İtalyan oyuncu Michele Morrone, kız arkadaşıyla birlikte depremden etkilenen Hatay’a gitti. Burada depremzede çocuklarla vakit geçiren çift, yüzleri güldürdü.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya başlandı.

11 ilde etkili olan yıkıcı depremlerden en çok etkilenenler ise çocuklar oldu.

Bu kapsamda devlet-millet işbirliği ile bölgede çocuklar için etkinlik alanları oluşturuldu. Burada çeşitli aktivitelerle afetin etkilerinin unutulması amaçlandı.

Dünyada yankı uyandırdı

Gönüllülerin yanı sıra ünlü isimler de ziyaret ettikleri bölgelerde çocuklarla yakından ilgilendi.

Yaşanan asrın felaketi, dünyada da yankı uyandırdı ve birçok ülkeden yardımlar yağdı.

Yurt dışından bölgeye yapılan ziyaretlerde ihtiyaçlar yakından takip edilerek giderildi.

Michele Morrone afet bölgesinde

Bir ziyaret de İtalyan oyuncu Michele Morrone'dan geldi.

Dünyaca ünlü oyuncunun Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesi bulunuyor.

Depremden etkilenen Hatay'a giden Michele, bu hareketiyle adeta gönülleri fethetti.

Çocukların yüzünü güldürdü

Burada çocuklarla yakından ilgilenerek oyuncaklar dağıtan Michele, aynı zamanda yardım faaliyetlerine de katıldı.

Sevgilisi ile birlikte çadır kentleri dolaşan oyuncu, çocuklarla samimi karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşımlara övgüler yağdı.

İşte o kareler...