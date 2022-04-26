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    Dünyanın en büyük yanaklısı Anastasia Pokreshchuk dolgu yaptırdı

    Dolgu operasyonlarıyla yanaklarını büyüten Pokreshchuk, görünümünden mutluluk duyduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 09:01
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 10:16
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    Dünyanın en büyük yanaklısı Anastasia Pokreshchuk dolgu yaptırdı

    33 yaşındaki Anastasia Pokreshchuk, yüz hatlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

    "Dünyanın en büyük yanaklarına sahip kişisi" olarak nitelendirilen Pokreshchuk, bir kez daha dolgu yaptırdığını söyledi.

    Sayısız dolgu enjeksiyonu yaptırdı

    Ukraynalı Pokreshchuk, yüzünü daha da dolgunlaştırdığını iddia ettikten sonra yeni görünümünü sosyal medyada paylaştı.

    Dolgu maddelerine yaklaşık 2 bin dolar (29 bin 500 TL) harcamadan önce 20'li yaşlarında ince bir yüze ve kıvırcık saçlara sahip olan Pokreshchuk, yaptırdığı sayısız dolgu enjeksiyonunun ardından son derece çıkıntılı yanaklara sahip oldu.

    "Böyle görünmelerini istiyorum"

    New York Post'un haberine göre, söz konusu model, görünümünü bir sonraki seviyeye taşımaya karar verdi.

    Yeni yanak görünümüne ilişkin Pokreshchuk, "Onları seviyorum, böyle görünmelerini istiyorum ve çok mutluyum." dedi.

    "Diğer insanlara tuhaf geliyor"

    "Diğer insanlara tuhaf geldiğini anlıyorum ama umurumda değil." diyen Anastasia Pokreshchuk, sosyal medyada nefret dolu mesajlar aldığını sözlerine ekledi.

    Dünyanın en büyük yanaklısı Anastasia Pokreshchuk dolgu yaptırdı #1

    Dünyanın en büyük yanaklısı Anastasia Pokreshchuk dolgu yaptırdı #2

    Dünyanın en büyük yanaklısı Anastasia Pokreshchuk dolgu yaptırdı #3

    Dünyanın en büyük yanaklısı Anastasia Pokreshchuk dolgu yaptırdı #4

    Dünyanın en büyük yanaklısı Anastasia Pokreshchuk dolgu yaptırdı #5


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