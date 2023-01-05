Petrol
79.68
2.36%
Euro
19.9618
0.35%
Dolar
18.7619
0.10%
Altın
1.115
-0.17%
Borsa
5415
0.00%
Bitcoin
318.295
-0.49%
BTXN Coin
7.09
-3.92%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Dünyanın en güzel 100 kadını listesinde 4 Türk var

    Her yıl dünyanın 'en'lerini belirleyen TC Candler ve Independent Critics, en güzel 100 kadını kullanıcı oylarıyla seçti.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 11:41
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 12:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dünyanın en güzel 100 kadını listesinde 4 Türk var

    ABD merkezli dünyaca ünlü bir internet sitesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da kullanıcı oylarıyla dünyanın 'en'lerini belirledi. Bu ankete dünyanın pek çok yerinden kullanıcı katılıyor.

    Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesinin birincisi, ünlü Victoria Secret mankeni Jasmine Tookes oldu.

    Dünyanın en güzel 100 kadını listesinde 4 Türk var #1

    Koreli - Amerikalı şarkıcı Nancy Jewel ikinci olurken, Taylandlı şarkıcı Lisa üçüncü, Rus manken Dasha Turan dördüncü oldu.

    Dünyanın en güzel 100 kadını listesinde 4 Türk var #2

    4 Türk var

    Birbirinden güzel ünlülerin bulunduğu listede ise ilk 50'de Türk isimler de yer aldı. Kızılcık Şerbeti dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Sıla Türkoğlu 33. oldu.

    Dünyanın en güzel 100 kadını listesinde 4 Türk var #3

    43. sırada Özge Yağız

    En son Baba dizisinde Büşra karakterini canlandıran ve yakın zamanda vizyona girecek Başka Türlü Aşk filminde rol alan Özge Yağız 43.seçildi.

    Dünyanın en güzel 100 kadını listesinde 4 Türk var #4

    Sen Çal Kapımı dizisiyle geniş bir hayran kitlesi elde eden güzel oyuncu Hande Erçel ise 53. oldu.

    Dünyanın en güzel 100 kadını listesinde 4 Türk var #5

    Dünyanın en güzel 100 kadını listesinde 4 Türk var #6

    Dünyanın en güzel 100 kadını listesinde 4 Türk var #7


    Melis Sezen, 26 oldu
    Magazin

    Melis Sezen, 26 oldu

    Elektrikli Araba Devi Yatırımıyla Erken Emekli Ol!
    Advertorial

    Elektrikli Araba Devi Yatırımıyla Erken Emekli Ol!

    Vitor Pereira: Jesus'la iki güçlü rakiptik ama iyi dosttuk
    Dünyadan futbol

    Vitor Pereira: Jesus'la iki güçlü rakiptik ama iyi dosttuk

    Görüş Bildir