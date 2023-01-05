Dünyanın en güzel 100 kadını listesinde 4 Türk var

Dünyanın en güzel 100 kadını listesinde 4 Türk var

Her yıl dünyanın 'en'lerini belirleyen TC Candler ve Independent Critics, en güzel 100 kadını kullanıcı oylarıyla seçti.

ABD merkezli dünyaca ünlü bir internet sitesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da kullanıcı oylarıyla dünyanın 'en'lerini belirledi. Bu ankete dünyanın pek çok yerinden kullanıcı katılıyor.

Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesinin birincisi, ünlü Victoria Secret mankeni Jasmine Tookes oldu.

Koreli - Amerikalı şarkıcı Nancy Jewel ikinci olurken, Taylandlı şarkıcı Lisa üçüncü, Rus manken Dasha Turan dördüncü oldu.

4 Türk var

Birbirinden güzel ünlülerin bulunduğu listede ise ilk 50'de Türk isimler de yer aldı. Kızılcık Şerbeti dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Sıla Türkoğlu 33. oldu.

43. sırada Özge Yağız

En son Baba dizisinde Büşra karakterini canlandıran ve yakın zamanda vizyona girecek Başka Türlü Aşk filminde rol alan Özge Yağız 43.seçildi.

Sen Çal Kapımı dizisiyle geniş bir hayran kitlesi elde eden güzel oyuncu Hande Erçel ise 53. oldu.