Dünyanın en popüler kraliyet aileleri belli oldu! Bakın listenin başında kim var... İngiltere'de yapılan bir anketle en popüler kraliyet üyeleri seçilirken, Meghan Markle'nın listeye girmesi ise dikkati çekti.

ensonhaber.com

Dünyada krallıkla yönetilen bazı ülkeler var...

Bu ülkelerden en dikkati çeken ise şüphesiz İngiltere.

İngiltere Karliyet Ailesi, Prenses Diana döneminde başladığı ününü gelinlerle devam ettiriyor.

Meghan Markle her ne kadar kraliyet kurallarına ayak uydurmamış olsa da hala popülerliğini koruyor.

Bunun en büyük kanıtı ise yapılan bir anketle ortaya çıktı.

İngiltere'de yapılan bir anketle en popüler kraliyet üyeleri seçildi. İşte oyların çoğunluğunu alarak en çok öne çıkan kraliyet ailesinden isimler...

9. Prens Andrew

İngilizlerin sadece yüzde 6'sı Andrew hakkında olumlu görüş bildirdi. Prens, Virginia Giuffre 18 yaşın altındayken ona cinsel saldırı ile suçlanıyordu.

8. Meghan Markle

Meghan Markle oyların yüzde 24'ünü aldı. Kraliyet görevlerini bırakıp ABD'de yaşamaya başlayan Markle, İngilizler arasındaki popülerliğini hala yitirmemiş...

7. Prens Harry

Meghan ile ABD'ye taşınan Prens Harry, İngilizlerin yüzde 31'inin pozitif görüşüne sahip.

6. Kraliçe Camilla

Consort Kraliçe Camilla, İngilizlerin 47'nin oyunu alarak en popüler altıncı kraliyet üyesi oldu.

5. Prens Edward

Prens Edward çok göz önünde değil ancak İngiliz kamuoyunun Kraliçe'nin en küçük çocuğuna olumlu baktığı görülüyor. Edward, oyların yüzde 54'ünü aldı.

4. Kral Charles

Annesi Kraliçe Elizabeth'in ölümü sonrası bu yıl mayıs ayında kral tacı takan Charles, İngilizlerin yüzde 60'ının olumlu görüşüne sahip.

3. Prenses Kate Middleton

Üç çocuklu Prenses, İngilizlerin yüzde 72'sinin sevgisini kazanmış durumda.

2. Prenses Anne

Kraliçe Elizabeth'in tek kızı olan Anne, kraliyet görevlerindeki çalışkanlığıyla biliniyor. Prenses, İngilizlerin yüzde 73'ünün sempatisini kazanmış durumda.

1. Prens William

İngilizler arasında en popüler kraliyet üyesi oyların yüzde 74'ünü alan Prens William. William, babası Kral Charles'tan sonra tahtın ilk varisi konumunda.