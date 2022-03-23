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    Duyan gülmeden edemedi! Kylie Jenner'in oğluna verdiği isim...

    Kylie Jenner, Travis Scott ile olan birlikteliğinden olan ikinci çocuğunu kucağına aldı. Bebeğine verdiği isimle dalga geçilen Jenner, fikrini değiştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 13:55
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    Duyan gülmeden edemedi! Kylie Jenner'in oğluna verdiği isim...

    Instagram'ın en çok takipçili kadını ve reality show yıldızı Kylie Jenner, ikinci kez anne oldu.

    2017 yılında Coachella Müzik Festivali'nde ünlü rapçi Travis Scott ile tanışıp aşk yaşamaya başlayan ABD'li ünlü isim Kylie Jenner, sevgilisi ile 2019 yılında ayrılık kararı almıştı.

    2021'de yeniden bir araya gelen ünlü çift, kızları Stormi'nin ardından bir de erkek bebek sevinci yaşadı.

    Tüm dünyanın gözü Kylie'nin bebeğine çevrilmişken çiftin oğullarına verdikleri isim herkesi şaşırttı.

    "Wolf" Türkçe anlamıyla "Kurt" ismini seçen çift, takipçileri tarafından alay konusu haline geldi.

    ALAY EDİLMESİNE DAYANAMADI

    Jenner, Instagram hesabından yaptığı açıklamada isim değiştirdiklerini söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

    "Oğlumuzun adı artık 'Wolf' değil, bilginize! Bu isimle kendisi gibi hissetmediğini düşündük. Her yerde bu ismi gördüğüm için sizinle de paylaşmak istedim."

    Duyan gülmeden edemedi! Kylie Jenner in oğluna verdiği isim... #1

    Duyan gülmeden edemedi! Kylie Jenner in oğluna verdiği isim... #2

    Duyan gülmeden edemedi! Kylie Jenner in oğluna verdiği isim... #3





     


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