Duygu Köseoğlu 3 yıllık sevgilisinden şiddet gördü

Youtube videoları ve Twich yayınları ile gündeme gelen Duygu Köseoğlu, 3 yıl menajerliğini de yapan eski sevgilisi Onur Turgut tarafından şiddet gördü. Dava açılan Turgut'a, 6 ay uzaklaştırma verildi.

Sosyal medyada yayınladığı videolarla tanınan bir fenomen olan Duygu Köseoğlu'nun erkek arkadaşı, 3 yıl boyunca menajerliğini de yaptı.

İlişkileri süresince sevgilisi Onur Turgut ile aynı evde yaşayan Duygu Köseoğlu, fiziki ve psikolojik şiddete maruz kaldığını belirterek Turgut'un kendisine yaklaşmaması için Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

"3 YILDIR BİRLİKTE YAŞIYORUZ"

Duygu Köseoğlu mahkemeye sunduğu dilekçede yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

"Onur Turgut menajerliğimi yaparken duygusal ilişki yaşamaya başladık.Yaklaşık 3 yıldır aramızda hem iş hem de özel ilişki vardır. Bugüne kadarda benim evime de birlikte ikamet ettik."





İLİŞKİYİ SONLANDIRMAK İSTEDİĞİNDE TEHDİT ALDI

"Onur Turgut ilişkimizin başlamasından itibaren bana yönelik fiziki, psikolojik, ve cinsel şiddet uyguladı. Onur Turgut'un ailemi rahatsız etmesi ve başka kadınlarla olan ilişkileri nedeniyle defalarca kez ilişkiyi sonlandırmak istedim ancak tehdit ve baskılara maruz kaldım."

MAHKEME 6 AY UZAKLAŞTIRMA VERDİ

Köseoğlu eski sevgilisi tarafından fiziksel ve cinsel şiddetin önüne geçilmesi için hakkında hakaret, tehdit veya küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunmamasını, iletişim araçlarıyla kendisini rahatsız etmemesini ve konutuna yaklaşmamasını talep etti.

Aile Mahkemesi talebin ardından Onur Turgut'un 6 ay süreyle Duygu Köseoğlu ve ailesine yaklaşmamasına karar verdi.

Duygu Köseoğlu kimdir?