Duygu Özaslan eski formuna geri döndü

Bodrum tatilinde bikinili görüntüleri ortaya çıkınca aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan, spor ve düzenli beslenmeyle fazla kilolarından kurtuldu.

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarla adını duyuran sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, geçtiğimiz yaz ayında sarı bikinisiyle görüntülendi.

Instagram'a attığı fotoğraflarla takipçilerinin tatil beldesinde çektiği görüntüler arasında fark olan fenomen, kilolarından dolayı uzun süre gündemde kaldı.

KİLO VERDİ

Yayınladığı bir videosunda Bulimia hastalığından dolayı ilaç kullandığını ve bu sebepten de kilo aldığını söyleyen Duygu Özaslan, bir süredir spor yaparak düzenli beslenmeye başladı.

Spor salonunda sık sık paylaşım yapan Özaslan verdiği kiloları göstermek için taytlı pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.