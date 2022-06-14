Duygu Özaslan evlendi

Duygu Özaslan ve basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf evlendi.

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Can Maxim Mutaf'tan evlilik teklifi aldığını açıklamıştı.

Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan Duygu Özaslan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla evlendiğini açıkladı.

"Biz evlendik"

"Biz bugün evlendik. "Önümüzdeki üç gün için çok heyecanlıyız, hazır mısınız? Devamı yarın.." notuyla fotoğraflarını yayınlayan Özaslan, Eyfel Kulesi'nin önünde mini gelinliğiyle pozlar verdi.