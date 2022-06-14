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    Duygu Özaslan evlendi

    Duygu Özaslan ve basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf evlendi.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2022 - 15:03
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 15:05
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    Duygu Özaslan evlendi

    Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Can Maxim Mutaf'tan evlilik teklifi aldığını açıklamıştı.

    Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan Duygu Özaslan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla evlendiğini açıkladı.

    "Biz evlendik"

    "Biz bugün evlendik. "Önümüzdeki üç gün için çok heyecanlıyız, hazır mısınız? Devamı yarın.." notuyla fotoğraflarını yayınlayan Özaslan, Eyfel Kulesi'nin önünde mini gelinliğiyle pozlar verdi.

    Duygu Özaslan evlendi #1

    Duygu Özaslan evlendi #2

     

    Duygu Özaslan evlendi #3

    Duygu Özaslan evlendi #4


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