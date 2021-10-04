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    Duygu Özaslan, Hande Erçel'i taklit etti

    Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, Hande Erçel'in üzerinde ünlenen mayoyu giydi.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2021 - 07:48
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    Duygu Özaslan, Hande Erçel'i taklit etti

    Paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık olay olan ünlü sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan Hande Erçel'in giydiği mayonun siyahını giyince yine sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

    Kendall Jenner ve Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerin kombinlerini kopyalamasıyla sosyal medyanın diline düşen Özaslan, yeni kombiniyle takipçilerini ikiye böldü.

    BU MAYO 3.600 TL

    Bazı sosyal medya kullanıcıları, Özaslan'ın giydiği mayo ile ilgili "Duygu daha iyi taşımış" derken, bazı kullanıcılar ise mayoyu daha önce giyen Hande Erçel'e daha çok yakıştığını söyledi. Fiyatı 3.600 TL olan mayonun tasarımcısı Dilara Fındıkoğlu ise, 30 yaşındaki Özaslan'ın tarzını çok beğenenler arasında.

    Duygu Özaslan, Hande Erçel i taklit etti #1Duygu Özaslan, Hande Erçel i taklit etti #2Duygu Özaslan, Hande Erçel i taklit etti #3

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