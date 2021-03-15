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    Duygu Özaslan, makyajla başka birine dönüştü

    Duygu Özaslan, makyajla bambaşka birine dönüştü. Görenlerin tanımakta güçlük çektiği Özaslan'a kullanıcılar, 'Bu kim' yorumlarında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2021 - 23:03
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 23:08
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    Duygu Özaslan, makyajla başka birine dönüştü

    Instagram'dan yaptığı sansasyonel açıklamalarla sosyal medya kullanıcılarının sık sık diline düşen fenomen isim Duygu Özaslan, Youtube kanalı için Alp Kavasoğlu'nun kendisine makyaj yaptığı bir video çekti.

    KULLANICILAR TANIMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

    Makyajının ardından büyük bir değişim yaşayan Duygu Özaslan, fotoğrafını "Elizabeth Taylor ilhamlı makyaj. Bayıldım bayıldım beni acilen o döneme ışınlayın" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

    Takipçilerinin tanımakta güçlük çektiği Özaslan, binlerce beğeni alırken, art arda "Bu kim" yorumları aldı.

    Duygu Özaslan, makyajla başka birine dönüştü #1

    Duygu Özaslan, makyajla başka birine dönüştü #2

    Duygu Özaslan, makyajla başka birine dönüştü #3

    Duygu Özaslan, makyajla başka birine dönüştü #4

    Duygu Özaslan, makyajla başka birine dönüştü #5

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