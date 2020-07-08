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- Duygu Özaslan'ın bikinili fotoğrafı olay oldu
Duygu Özaslan'ın bikinili fotoğrafı olay oldu
Çıktığı tatilde gazetecilere yakalanan ünlü fenomenin bikinili fotoğrafları, görenleri hayrete düşürdü.
- Haber Merkezi
- 08.07.2020 - 09:41
Ünlü sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan tatile gitti.
Dün havuz başında bikini ile bir fotoğraf paylaşan Özaslan, tatil yaptığı yerde gazetecilerin kamerasına yakalandı.
ARADAKİ FARK ŞOKE ETTİ
Ünlü fenomenin şahsi hesabından yaptığı paylaşım ile gazetecilerin çektiği fotoğraf arasındaki fark ise görenleri şaşkına çevirdi.