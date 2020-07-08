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    Duygu Özaslan'ın bikinili fotoğrafı olay oldu

    Çıktığı tatilde gazetecilere yakalanan ünlü fenomenin bikinili fotoğrafları, görenleri hayrete düşürdü.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2020 - 09:41
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    Duygu Özaslan'ın bikinili fotoğrafı olay oldu

    Ünlü sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan tatile gitti.

    Dün havuz başında bikini ile bir fotoğraf paylaşan Özaslan, tatil yaptığı yerde gazetecilerin kamerasına yakalandı.

    ARADAKİ FARK ŞOKE ETTİ

    Ünlü fenomenin şahsi hesabından yaptığı paylaşım ile gazetecilerin çektiği fotoğraf arasındaki fark ise görenleri şaşkına çevirdi.

    Duygu Özaslan'ın bikinili fotoğrafı olay oldu #1

    Duygu Özaslan'ın bikinili fotoğrafı olay oldu #2

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