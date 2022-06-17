Duygu Özaslan'ın gelin ayakkabısı 17 bin TL

YouTube'da çektiği makyaj videoları ile yıldızı parlayan ünlü sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın gelin ayakkabısı gelinlikten daha çok konuşuldu.

Basketbolcu Can Maxim Mutaf ile 2 gün önce Paris'te nikah masasına oturan ünlü sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, düğün yemeği düzenledi.

Ünlü çift, nikahın ardından iki gün üst üste davet verdi.

Prova yemeği

Nikah sonrası bir şatoda prova yemeği organize eden çift, yakın arkadaşlarıyla kutlama yaptı.

Özaslan prova yemeğinde mini tül ve dantel detaylı bir gelinlik tercih etti.

17 bin TL

Ünlü fenomenin ayakkabıları prova yemeğine damgasını vurdu. Özaslan'ın dünyaca ünlü bir markaya ait olan topuklu ayakkabısının 945 euro yani 17 bin TL olduğu öğrenildi.