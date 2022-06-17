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    Duygu Özaslan'ın gelin ayakkabısı 17 bin TL

    YouTube'da çektiği makyaj videoları ile yıldızı parlayan ünlü sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın gelin ayakkabısı gelinlikten daha çok konuşuldu.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2022 - 08:21
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    Duygu Özaslan'ın gelin ayakkabısı 17 bin TL

    Basketbolcu Can Maxim Mutaf ile 2 gün önce Paris'te nikah masasına oturan ünlü sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, düğün yemeği düzenledi.

    Ünlü çift, nikahın ardından iki gün üst üste davet verdi.

    Prova yemeği

    Nikah sonrası bir şatoda prova yemeği organize eden çift, yakın arkadaşlarıyla kutlama yaptı.

    Özaslan prova yemeğinde mini tül ve dantel detaylı bir gelinlik tercih etti.

    Duygu Özaslan ın gelin ayakkabısı 17 bin TL #1

    17 bin TL

    Ünlü fenomenin ayakkabıları prova yemeğine damgasını vurdu. Özaslan'ın dünyaca ünlü bir markaya ait olan topuklu ayakkabısının 945 euro yani 17 bin TL olduğu öğrenildi.

    Duygu Özaslan ın gelin ayakkabısı 17 bin TL #2


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