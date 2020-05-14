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    Duygu Sarışın: Çağatay'la mutluyuz

    Nişantaşı’nda görüntülenen Duygu Sarışın, sevgilisi Çağatay Ulusoy hakkında ilk kez konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 14.05.2020 - 09:00
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    Duygu Sarışın: Çağatay'la mutluyuz

    2017’de yayınlanan İçerde dizisinde oynarken başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüşen Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'ın ilişkisi, tam gaz devam ediyor.

    Aşıklar, karantina günlerini Çağatay Ulusoy’un Zekeriyaköy’deki villasında geçiriyor. Duygu Sarışın, önceki gün Nişantaşı’nda tek başına görüntülendi. Mecburen diş hekimine geldiğini söyledi.

    "SORUN YOK"

    Özel hayatıyla ilgili konuşmayı sevmeyen Duygu Sarışın, sessizliğini ilk kez bozdu. Sarışın, “Her şey yolunda, sorun yok, mutluyuz. Mutfakta çok iyidir, bana karantinada bana yemek yapıyor.” dedi.

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