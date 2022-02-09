Düzenleme olursa Şeyma Şubaşı, nafaka alamayacak

2018 yılında evlendiği Acun Ilıcalı'dan 2019 yılında boşanan Şeyma Subaşı'nın, 2024 yılında nafakası kesilecek.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın incelemeye aldığı nafaka düzenlemesiyle ilgili yeni detaylar, Şeyma Subaşı'nın canını sıktu.

Adalet Bakanlığı'nın yeni düzenlemesine göre 3 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 7 yılın altındaki evliliklerde 5 ile 10 yıl arasında nafaka verilmesi öngörülüyor

Buna göre 2018 yılında Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, 2024 yılından itibaren nafaka alamayacak.

AYDA 125 BİN TL HESABA YATIYORDU

Şeyma Subaşı, 2017'de evlendiği Acun Ilıcalı'dan bir yıl sonra boşanmıştı. Subaşı'na 115 bin TL yoksulluk, Melisa'ya ise 10 bin TL iştirak nafakası olmak üzere her ay 125 bin TL ödeniyor.

ELVEDA MİAMİ

Boşadıktan sonra Miami'de yaşamaya başlayan Subaşı, nafakası kesilir bir de Mısırlı sevgilisinden ayrılırsa, Türkiye'de yaşamak zorunda kalacak.