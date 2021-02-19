Dwayne Johnson: Başkanlık için yarışmayı değerlendiririm

The Rock lakaplı oyuncu verdiği bir röportajda ABD başkanlığına adaylığını koyabileceğini açıkladı.

Dwayne Johnson, kendi hayatını konu alan komedi dizisiyle ilgili röportajda dikkat çeken sözlere yer verdi.

The Rock lakaplı oyuncu ABD başkanlığına adaylığını koymayı düşündüğünü belirtti.

''KESİNLİKLE ŞAKA YAPMIYORUM''

Johnson verdiği röportajda: "Eğer halk isterse gelecekte başkanlık için yarışmayı değerlendiririm. Bu cevabı verirken söylerken ciddiyim, kesinlikle şaka yapmıyorum.

Bu insanlara bağlı. Dolayısıyla bekleyeceğim, dinleyeceğim, nabız yoklayacağım, kulağımı zemine yaslayacağım" ifadelerini kullandı.

BİDEN'I DESTEKLEMİŞTİ

Yıldız isim çocukluğundan itibaren hayatını konu alan yeni dizide kendi yetişkinliğini canlandırırken, 2032'de başkanlık için yarışırken de gösteriliyor.

48 yaşındaki oyuncu daha önce yaptığı açıklamada Joe Biden'a destek vermişti.